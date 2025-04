O Sr. John Textor está conseguindo não agradar nem a gregos, nem a troianos

Em 2024, ele montou um time fortíssimo que conseguiu uma grande proeza: vencer o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O esperado seria reforçar a equipe para 2025, mas ele fez o inverso e enfraqueceu a equipe.

Mas como é debochado, arrogante e muito prepotente, respondia às críticas dizendo que o ano do Botafogo começaria em abril.

Só que até agora não começou temporada alguma, porque o time da Estrela Solitária está mal nos dois campeonatos que venceu em 2024.

No Brasileiro, está em 15º lugar, com apenas 5 pontos em cinco partidas. Na Libertadores, está em 3º no seu grupo, com apenas 3 pontos e estaria desclassificado neste momento.

Não acredito que o Botafogo lute pelo bicampeonato no Brasileiro, mas na Libertadores ainda acho que se classifica para a fase do mata-mata, mas não vejo como um favorito.

O time de 2025 está mais fraco que o de 2024, principalmente do meio para frente. Perdeu aquele poder de criação no meio de campo sem o Almada e a força agressiva sem Luiz Henrique e Júnior Santos.