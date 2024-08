Além do ovo: 7 opções de proteínas para um café da manhã saudável

A quantidade de proteína recomendada varia, mas geralmente é em torno de 0,8 a 1,2 grama de proteína por quilo de peso corporal. Uma pessoa de 70 kg, por exemplo, deve consumir entre 56 g e 84 g do nutriente.

A seguir, veja algumas opções.

1. Peito de frango desfiado: essa carne branca pode fazer parte de diversas receitas, como panquecas, crepiocas e sanduíches. Contém várias vitaminas e minerais essenciais, como vitamina B, niacina, fósforo e selênio, que desempenham papéis importantes para o funcionamento do metabolismo, saúde óssea e muscular. Em 100 g de sanduíche com pão integral, frango, alface, cenoura e tomate, temos 11,4 g de proteínas. Já a mesma quantidade de panqueca com frango contém 21,3 g de proteínas.

2. Aveia em flocos: o cereal, que vai muito bem com frutas e iogurte natural, é rico em fibras solúveis, o que contribui com a redução do colesterol "ruim" (LDL), melhora da saúde cardiovascular, aumento da saciedade e controle do açúcar no sangue. Em 100 g de aveia em flocos finos encontramos 15,6 g de proteínas. Claro, essa é uma quantidade grande para uma única refeição, mas cerca de três colheres (sopa) por dia já são suficientes para usufruir de seus benefícios.

3. Sementes de abóbora e chia: elas são ricas em nutrientes como magnésio, ferro, zinco, cobre, proteínas e fibras, além de algumas vitaminas e ômega 3. Em 100 g da semente de abóbora torrada é possível encontrar cerca de 18,6 g de proteínas. Já a mesma quantidade de chia contém 16,5 g de proteínas. Lembrando que 100 g delas é bastante coisa para uma única refeição. Vão bem em iogurtes, smoothies e pães.

4. Queijos: a variedade é grande e a maioria é rica em nutrientes, como cálcio, proteínas e vitaminas. Dê preferência àqueles com baixo teor de gordura saturada, como os queijos brancos, e não exagere nos amarelos (mais gordurosos). Entre os que têm maior quantidade de proteínas em uma porção de 100 g, destacam-se o parmesão (31,9 g), cottage (28 g), provolone (25,6 g), prato (24,2 g) e muçarela (23,8 g).