Por que o ovo é tão importante na dieta de quem busca ganho de músculos?

Mas a indicação de consumo é bastante individual. Há pessoas que consomem o ovo como única fonte de proteína e precisam ingerir mais o alimento. Por outro lado, quem já tem o colesterol alto deve limitar a quantidade para três ou cinco por semana. Por isso, é importante buscar ajuda de um profissional como nutricionista ou nutrólogo para receber as orientações adequadas.

"Vale lembrar que o que mais aumenta o LDL, conhecido por ser o colesterol 'ruim', é a gordura saturada e não propriamente o colesterol presente nos alimentos. E o ovo é muito pobre nesse tipo de gordura em comparação com uma carne vermelha, por exemplo", explica Tatiana Pizzato Galdino, nutricionista clínica mestre pela PUC-RS.

Ovo cozido é melhor do que cru

Imagem: iStock

A ingestão de ovos crus aumenta o risco de contaminação por bactérias, especialmente as do gênero Salmonella. "São intoxicações alimentares bastante impertinentes, que causam febre, náusea, vômitos, desidratação, falta de apetite e diarreias bem intensas", esclarece Galdino.

O segundo motivo é o fato de que na clara de ovo cru há uma glicoproteína chamada de avidina, que bloqueia a absorção da biotina, uma vitamina do complexo B. De acordo com Galdino, a biotina tem como função auxiliar na regulação dos níveis de glicose no sangue, participar da síntese de ácidos graxos e de aminoácidos. "Além disso, tem o papel de influenciar no fortalecimento de unhas e cabelos, já que está ligada à produção de queratina", aponta.