Gracyanne Barbosa diz se é real que come 1.200 ovos por mês: 'Muito mesmo'

Famosa disse que seu paladar já se adaptou e que quando faz viagem internacional, tenta provar a culinária local, mas logo volta para o ovo porque não enjoa e seu organismo digere bem. "Já enjoei de outras coisas, tive a fase que comi muito atum, que era prático. Já tive a fase da tilápia, do frango. Todas as outras coisas eu enjoei, mas o ovo nunca enjoei porque ovo é muito prático e a digestão, pelo menos no corpo, é muito rápida, tranquila não fico inchada, com gases, me sentindo mal".

Gracyanne Barbosa também contou que já pensou em ter um criadouro de galinhas em sua casa, mas que desistiu da ideia por causa de seus cachorros.