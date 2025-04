Na altitude, Flaco faz sua melhor partida e garante Palmeiras 100%

Depois de redimir Giay, Felipe Anderson e até Weverton, o Palmeiras de 2025 deu um gás surpreendente a Flaco López. Apesar de artilheiro, o atacante não andava provocando suspiros da torcida.

Hoje, 3.600 metros acima do nível do mar, o argentino brilhou como nunca. Participou de todos os gols da vitória alviverde em La Paz, garantindo os 100% de aproveitamento e encaminhando a classificação do time na Libertadores.

No primeiro tempo, parecia que quem sofria com o ar rarefeito era o Bolívar. Na marcação pressão, López roubou a bola de Quinteros logo aos 18 minutos, driblou o goleiro Lanzillota e tocou para o fundo da rede. Aos 45, puxou o contra-ataque que levou ao gol de Estêvão, aniversariante do dia. Dois a zero fora o baile.