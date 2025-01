Vitória da Meta: TikTok fora dos EUA é recado maior que o 'cortes secretas'

A questão é que China é uma ditadura, e os Estados Unidos são um país democrático, que valoriza a liberdade empresarial e a iniciativa privada. Realmente é possível a China ajustar os algoritmos para manipular a opinião pública. Eles deviam estar mais preocupados com a Rússia do que com a China

Marcelo Träsel

Durante as eleições de 2016, a agência de espionagem russa foi flagrada usando o Facebook para interferir na corrida presidencial, vencida por Trump.

O TikTok não caiu sem lutar. Em ação parecida à do Google no Brasil contra o "PL das Fake News", o app convidou seus usuários a ligar para congressistas para reclamar sobre o banimento. Teve deputado que não conseguiu trabalhar. Fora isso, a Bytedance, dona do TikTok, gastou em 2024 o valor recorde de US$ 8 milhões em lobby.

O esforço do outro lado foi maior e começou antes. Já em 2022, a Meta foi flagrada gastando dinheiro para detratar o TikTok. Segundo reportagem do jornal "Washington Post", a firma de Zuckerberg pagou à maior consultoria republicana para tocar uma campanha contra o app chinês.

Em 2024, a Meta destinou a maior verba de sua história para fazer lobby junto a deputados e senadores. Ainda sem contar o dinheiro do último trimestre, não informado, foram US$ 18,8 milhões, segundo informações do Senado dos EUA. Não é possível saber quanto dessa grana abasteceu a campanha contra o TikTok, mas a verba foi gasta com "discussões sobre cibersegurança", "segurança de dados" e "integridade de plataformas".

Se a fala sobre as "cortes secretas da América Latina" foi encarada como ameaça ao STF, que parece inclinado a responsabilizar as redes pelo conteúdo publicado nelas, o banimento do TikTok dos EUA é fato bem concreto. É o que acontece quando Meta e Casa Branca tabelam em campo. E armas não faltam, diz Träsel.