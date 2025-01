'Intolerância': os ataques após o Google investir em startups de negros

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Investimento em 30 segundos; o que o Google ama em startups; bastidores da aposta do Google empresas de negros no Brasil)

André Barrence, diretor do Google for Startups para América Latina, contou ao Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, os ataques pessoais que ele sofreu após liderar a criação de um fundo de investimento para empresas iniciantes lideradas por pessoas negras.

O ecossistema de startups é acirrado para qualquer fundador, mas é particularmente cruel com empreendedores negros. O Google lançou o chamado "Black Founders Fund" para contornar esse gargalo no acesso a crédito.