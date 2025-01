Doação, jantar e mudança na Meta: Zuckerberg coleciona acenos a Trump

A Meta, dona do Instagram e Facebook, anunciou hoje que encerrará o sistema de checagem de fatos e adotará 'notas de comunidade' como já acontece no X. Nos últimos meses, o CEO da big tech, Mark Zuckerberg, promoveu uma verdadeira transformação política de sua empresa, na direção do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

O que aconteceu

Zuckerberg tem feito vários acenos a Trump. O executivo se encontrou com o republicano para um jantar na Flórida em novembro de 2024, após a reeleição de Trump. Antes do jantar, o criador do Facebook afirmou, segundo a FOX News, que "deseja apoiar a renovação nacional da América sob a liderança do presidente Trump".

Meta doou US$ 1 milhão (cerca de R$ 6,1 milhões pela cotação atual) para a posse de Trump. A doação da big tech para o fundo de posse do presidente eleito Donald Trump ocorreu apenas algumas semanas após o CEO da empresa se encontrar com Trump em particular em Mar-a-Lago, na Flórida.