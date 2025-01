'IA woke' e o monopólio do Google: o que Trump mudará na tecnologia?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Trump x IA woke; China vai dividir Musk e Trump; IA detecta suas emoções?)

O retorno de Donald Trump à Casa Branca em janeiro de 2025 vai dar início a uma série de mudanças na maior potência econômica do mundo.

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam o que vai mudar na tecnologia com a chegada do novo presidente norte-americano.