TikTok a um passo de ser banido nos EUA: 'Precedente perigoso', diz empresa

Jeffrey Fisher, um advogado que representa criadores de conteúdo do TikTok, apontou à Suprema Corte que o Congresso com essa medida estava focando apenas no TikTok e deixando de lado as principais varejistas online chineses.

Um Congresso realmente preocupado com esses riscos muito dramáticos deixaria de fora um site de comércio eletrônico como o Temu, que tem 70 milhões de americanos usando? (...) É muito curioso por que você destaca apenas o TikTok e não outras empresas com dezenas de milhões de pessoas tendo seus próprios dados coletados, você sabe, no processo de envolvimento com esses sites e igualmente, se não mais, disponíveis para o controle chinês.

Jeffrey Fisher, advogado que representa produtores de conteúdo do TikTok

O TikTok tem mais de 1 bilhão de usuários ativos no mundo. Só nos EUA, 170 milhões de pessoas têm conta no aplicativo. A ByteDance só pode vender o aplicativo com autorização de Pequim.

Caso não se concretize uma venda do app no prazo e a Suprema Corte não revogue a lei, o governo dos EUA poderá banir o app das lojas para Android e IOS. Quem tem o TikTok não conseguirá mais atualizá-lo nem corrigir problemas. Quem nunca instalou não deverá encontrá-lo.

*Com Reuters