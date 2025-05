O plano de R$ 2 tri para data centers que Haddad mostrará a Amazon e Nvidia

"Ele [Tim Cook, CEO da Apple] estava tentando entender nosso plano de evolução das tecnologias de IA, nossos próximos passos e, em meio a isso, conversamos sobre a distribuição do aplicativo Gemini também"

Sundar Pichai, CEO do Google

Os bilhões pagos pelo Google à Apple —assim como a outras empresas— fizeram da busca online o padrão do iPhone. Esse negócio foi peça-chave para o governo dos EUA convencer a Justiça do uso do poder econômico pela Big Tech. Na etapa atual do julgamento, o juiz definirá como remediar as práticas que minavam a concorrência.

Por falar em Gemini... O Google deve dedicar a edição 2025 do I/O exclusivamente à sua plataforma de IA. O evento para desenvolvedores geralmente é palco para as novidades do Android. Mas, neste ano, a empresa concentrará em uma apresentação solo, no dia 13, o que haverá na próxima versão de seu sistema operacional. O Google I/O começa no dia 20.

Por falar em Gemini [2]... O Google avisou a pais e mães norte-americanos que vai liberar uma versão do Gemini para menores de 13 anos. O app será disponibilizado àqueles que usam Family Link, um serviço que permite aos responsáveis supervisionarem como seus rebentos usam plataformas do Google. No email de anúncio, a companhia recomenda que as crianças sejam lembradas que o "Gemini não é humano".

O Meta AI, aquele botão azul no WhatsApp, virou um app à parte. Disponível apenas nos EUA por enquanto, o programa é um chatbot convencional à la ChatGPT. Você escreve um prompt ou fala qual sua demanda, e ele responde em texto, gera imagens ou traz resultados da web. A novidade é que o app dá um passo adiante: traz um feed à lá rede social para exibir como contatos do Instagram ou Facebook usaram o Meta AI.