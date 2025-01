Decisão da Meta pressiona STF a votar mudanças no Marco Civil da internet

STF julga a constitucionalidade do artigo e a possibilidade de as plataformas serem responsabilizadas por conteúdos de usuários. O julgamento, porém, foi interrompido no dia 18 de dezembro após o pedido de vista do ministro André Mendonça. O caso será retomado após o fim do recesso do Judiciário, em fevereiro.

Ministros têm entendimento distintos sobre o artigo. Dias Toffofi considera inconstitucional a exigência de uma ordem judicial prévia de exclusão de conteúdo para a responsabilização das empresas por danos causados pela divulgação e disseminação de conteúdos ilícitos. Já o ministro Luiz Fux considera que o modelo atual dá imunidade às plataformas. Para ele, a responsabilização deve se basear em um artigo da lei que prevê a retirada do conteúdo com uma simples notificação.

Diferentemente dos relatores, o ministro Luís Roberto Barroso entendeu que o artigo 19 é parcialmente inconstitucional. Isso porque, segundo ele, não pode haver responsabilidade das redes por conteúdos de terceiros. Com isso, ele propôs dois outros modelos de responsabilização às plataformas (ver mais informações abaixo).

Marco Civil não avançou na criação de estímulos para que as plataformas moderassem conteúdos de forma transparente, avalia Souza. "Ao mesmo tempo, as plataformas não deram a visibilidade adequada sobre como funcionam as práticas de moderação. Não se sabe quem modera, o que é automatizado, o que é revisão humana. Moderação virou um assunto debatido nas sombras", afirmou.

Avanços travados no Congresso

Eventual avanço deve se dar pelo STF, já que o PL das fake news está parado no Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), interrompeu a tramitação do PL e criou um grupo de trabalho para analisar o projeto que pretende regular as redes sociais e combater a propagação de informações falsas. "Algo do antigo PL pode retornar ao debate, mas me parece muito difícil que o Congresso aprove alguma coisa parecida com o que foi proposto no PL 2630/2020", diz Souza.