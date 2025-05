Você pede, e a IA faz o resto: 'vibe coding' é o fim dos programadores?

Eu praticamente só falo com o Composer usando o SuperWhisper, então mal encosto no teclado. Peço as coisas mais bobas, tipo 'diminuir pela metade o espaçamento lateral da barra', porque tenho preguiça de procurar. Sempre clico em 'Aceitar tudo'. Nem leio mais as diferenças. Quando aparecem mensagens de erro, só copio e colo direto, sem comentário nenhum -- geralmente isso resolve. O código vai crescendo além do que eu normalmente consigo entender

Andrej Karpathy

Com a IA avançando e empresas investindo na criação autônoma de aplicativos, o debate agora é sobre o futuro da programação e até que ponto as novas plataformas de IA já podem substituir programadores.

Recentemente o Google lançou o Firebase Studio, uma plataforma de criação de apps que pode ser usada até mesmo por quem não tem familiaridade nenhuma com programação.

Em novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz argumenta que, mesmo com avanços, é importante lembrar que a IA erra e confiar cegamente nela não é o ideal.

Um estudo recente feito pela Universidade do Texas mostrou que a IA pode "alucinar" até mesmo quando está programando, ou seja, cria trechos inteiros de código que não existem. Os pesquisadores encontraram mais de 200 mil pacotes de programação inventados.