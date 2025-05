Da Tesla à SpaceX: ligação de Musk com Trump emperra negócios do bilionário

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: O paradoxo elétrico da IA; Chips 'made in USA'; Os maus negócios de Musk; Black Mirror)

O Elon Musk empresário talvez não esteja gostando da atuação do Elon Musk funcionário público. Ainda longe de alcançar a meta de economizar US$ 3 trilhões com as ações do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA, o bilionário vê suas diversas empresas sofrerem reveses.