Brasil será o menos custoso para data centers, diz Haddad a empresários

Diante de uma plateia formada por cerca de 40 empresários e executivos de grandes empresas de tecnologias, como Amazon Web Services, Google, Meta, Microsoft e Nvidia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil será o país menos custoso para construir data centers.

Nós não estamos falando de tributos. Estamos falando de um país em que hoje mais custa investir em data center para o país que amanhã será onde menos custa investir em data center

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Nesta semana, o ministro aproveitou a viagem aos Estados Unidos para apresentar Plano Nacional de Data Center a executivos das Big Tech, que protagonizam uma corrida pela inteligência artificial, tecnologia altamente dependente dessas centrais de dados. Ontem, Haddad falou com Jensen Huang, CEO da Nvidia. Hoje, os encontros foram com Andy Jassy, vice-presidente global de políticas públicas da AWS, e Cleber Pereira, CEO da AWS Brasil, e Brad Smith, presidente da Microsoft. A expectativa do governo Lula é que a iniciativa atraia R$ 2 trilhões em investimentos para o Brasil, conforme detalhou o Radar Big Tech.