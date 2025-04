Google Chrome não está à venda, mas já tem quem queira comprar

Momento de expectativa... Estão prontos os dois anteprojetos de lei gestados no governo Lula para regular a atividade das big techs no Brasil. Um deles, vindo do Ministério da Justiça, pretende dar mais poderes ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para atuar antes —e não só depois— das empresas agirem. A regra valerá só para aquelas com poder sistêmico. É um abrasileiramento de leis antitruste de Reino Unido e União Europeia. O outro, articulado pela Secretaria de Comunicação, obrigará as plataformas digitais a adotar uma postura proativa diante de infrações já previstas no Código de Defesa do Consumidor e outras leis, em vez de reagirem apenas após ordens judiciais para remover conteúdo.

Cuidado infantil... Aprovado ano passado no Senado, o ECA Digital, apelido do PL 2628/2022, começou a caminhar na Câmara. Por lá, a Comissão de Comunicação convocou audiências públicas para discuti-lo. O texto atrai a simpatia de opositores e governistas, mas alguns de seus pontos preocupam as big techs. Para o YouTube, do Google, os vídeos para crianças estão com os dias contados se alguns dos dispositivos do projeto vingarem, como a proibição de redes sociais veicularem conteúdo que atraia crianças e ou a obrigação para checarem documentos e evitar que crianças finjam ser adultos. Para o YouTube, sua plataforma não é uma rede social e, sim, um streaming de vídeos. Dona de Instagram, Facebook e Threads, a Meta foi convocada para as audiências.

Cuidado infantil [2]... A Meta deu à IA uma nova missão: achar menores de idade que se passam por adultos e driblam o esforço da empresa de emplacar as Contas de Adolescente. Por ora, a iniciativa é um teste, vale só para os EUA e, segundo informou a companhia à coluna, não tem previsão de chegar ao Brasil. Por aqui, o que está acontecendo é os pais serem avisados das possibilidades do novo formato de conta. Inaugurada no Instagram, mas expandida para Facebook e Messenger, a nova modalidade faz perfis para a faixa 13-17 anos serem trancados, terem um toque de recolher e limitam as DMs aos contatos. Até agora, diz a Meta, 54 milhões de pessoas já usam a Conta de Adolescente.

Um olho no criador, outro na Netflix... O YouTube vai mudar seu app nas TVs conectadas. A plataforma de vídeo historicamente associada ao acesso via computadores e, mais recentemente, aos smartphones vem experimentando uma explosão de uso nas telas que dominam a sala de estar. O design do serviço para a TV, porém, estava aquém do de rivais do streaming, como a Netflix, e escondia funções importantes para os criadores de vídeo, como botão de curtir e inscrição no canal.