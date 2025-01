Musk diz que mudança da Meta é 'incrível'; direita no Brasil comemora

Em seguida, o mineiro escreveu: 'Woke is down, America is up". Em tradução livre, a frase significa: "Woke em queda, América em alta". O termo Woke se popularizou pelo mundo ao ser usado para designar discursos concentrados em questões de identidade, raça e gênero.

Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo criticou decisão. Também pelas redes sociais, o psolista opinou: "Topa tudo por dinheiro. Depois de Elon Musk, agora é a vez de Mark Zuckerberg abraçar a extrema direita para aumentar ainda mais sua fortuna - já estimada em mais de US$ 200 Bilhões".

Democracia para os bilionários das big techs é só uma palavra bonita e nada mais. Revoltante!

Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL, em publicação no X

Zuckerberg citou 'cortes secretas na América Latina'

CEO da Meta, citou, sem apresentar provas, que existem "cortes secretas" na América Latina e "censura" na Europa, ao anunciar mudanças em políticas de conteúdo. Em vídeo, ele adotou tom político e mencionou que as "cortes" no continente latino-americano pedem remoção de conteúdo e que na União Europeia há "institucionalização da censura".

Com fim de programa de checagem de fatos, plataformas terão sistema de notas da comunidade. Com a implementação do novo modelo, usuários do Facebook, Instagram e Threads) farão comentários, e pessoas poderão votar se aquilo faz sentido. A solução foi copiada do X e começará a ter efeito primeiro nos EUA.