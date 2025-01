A volta de 'Carmen Sandiego' em 2025: tudo sobre o reboot do game clássico

O jogo de aventura "Carmen Sandiego" (em inglês "Where in the World Is Carmen Sandiego?") ganhará uma nova versão em 2025. A informação foi oficializada pela Gameloft.

O que vai acontecer

Comemorando quatro décadas do aniversário de Carmen Sandiego, o jogo oferecerá um novo capítulo aos amantes da franquia. Eles terão a oportunidade de continuar a jornada da malandra que agora rouba ladrões para proteger os tesouros do planeta.

O reboot de Carmen Sandiego será lançado para consoles no próximo dia 4 de março. As versões serão disponibilizadas para ps4, ps5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch.