Como seriam as redes sociais sem união entre Facebook, Instagram e WhatsApp

As consequências para o Facebook poderiam ser ter menos dinheiro para apostar em iniciativas exploratórias nos anos seguintes.

Isso tiraria fôlego do Facebook de criar esse grande império que deu recurso financeiro e técnico para a empresa se lançar em iniciativas que a gente não esperava que uma rede social fizesse, como, por exemplo, o Metaverso (...) e a inteligência artificial

Helton Simões Gomes

Já o Instagram teria dificuldade com o negócio, já que foi a experiência do Facebook com publicidade que tornou o app sustentável financeiramente.

A plataforma crescia vertiginosamente, mas não sabia como fazer dinheiro com isso. Sem a união com o Facebook, talvez ela demorasse mais alguns anos e muito provavelmente ia virar um Snapchat

Helton Simões Gomes

O WhatsApp, por sua vez, é um caso emblemático. O aplicativo literalmente só enviava mensagem, mas hoje substitui telefone para chamadas, o email para mensagens de trabalho e, muito provavelmente, vai tomar o lugar da agenda telefônica.