Epic Games briga com brasileiro por 'futebol de saco' no Fortnite

Eu fico triste, fico com medo de perder um trabalho de 20 anos

Marcos Juliano Ofenbock

A Epic Games, por sua vez, tem o que comemorar, ainda que em outras arenas.

Aqui no Brasil a empresa conta os dias para julho, para quando anuncia a volta do Fortnite aos iPhones. Com uma derrota judicial da Apple, a dona do iOS será obrigada a permitir no iPhone a instalação de aplicativos vindos de lojas concorrentes. A ação nasceu de um processo administrativo que corre no CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e averigua se a empresa exerce práticas anticompetitivas no iOS. A Apple decidiu levar a questão para a Justiça.

Nos EUA, a Epic também venceu a Apple. Em uma disputa que se arrasta desde 2020, a Justiça proibiu a empresa de continuar a barrar usuários de recorrer a outros meios de pagamento para itens adquiridos em suas plataformas. Nesta quinta (1º), nova vitória: a juíza Yvonne Gonzalez Rogers mandou a Apple pagar os honorários da equipe de doutores da rival.

Os advogados da Epic não vencem todas, no entanto. No ano passado, a empresa fechou um acordo para encerrar uma ação movida pelo dançarino Kyle Hanagami. O coreógrafo de Britney Spears, Justin Bieber e Jennifer Lopez processou a produtora por copiar seus passos de dança e colocá-los no emote "It's complicated".

Hanagami não foi o primeiro a acionar a Epic por danças supostamente roubadas. Alfonso Ribeiro, o Carlton Banks de "Um maluco no pedaço", foi um dos que tentou.