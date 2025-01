99 ignora Prefeitura e libera moto via app fora do centro expandido em SP

O processo é parecido com o de chamar um carro por aplicativo. A diferença é que o motociclista carrega um capacete para emprestar para o garupa (ou o garupa pode usar o próprio capacete, caso tenha).

Prefeito chamou a empresa de "assassina" por iniciar o serviço. Em entrevista coletiva a jornalistas, Ricardo Nunes disse que haverá uma "carnificina" na cidade e promete colocar uma faixa no local onde ocorrer o primeiro acidente envolvendo a plataforma. Prefeito ainda prometeu acionar a Justiça contra a 99.

A implantação gradual fora da zona de rodízio e as tecnologias de prevenção de velocidade e direção perigosa garantem a confiabilidade necessária para que os paulistanos possam aproveitar deste modal que já ajuda a vida de milhões de brasileiros no país todo

Fabrício Ribeiro, Diretor de Operações da 99, em comunicado

99 diz que não é mototáxi, mas transporte de moto via aplicativo. A companhia argumenta que lei federal 15.587/2012 regulamenta o serviço. A prefeitura, segundo a empresa, tem poder de regulamentar mototáxi - o equivalente ao táxi de moto, podendo estabelecer curso para os condutores e exigências, como uso de colete reflexivo, etc.

Decreto da Prefeitura alegava que liberação poderia sobrecarregar rede de saúde. Em nota enviada à Tilt no ano passado sobre o serviço, o município alegava "preocupação com o impacto no sistema público de saúde".