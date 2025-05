Black Mirror, sobre distopia futurista, agora assusta com tecnologia atual

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: O paradoxo elétrico da IA; Chips 'made in USA'; Os maus negócios de Musk; Black Mirror)

A série Black Mirror se popularizou por mostrar como a tecnologia avançada cria uma sociedade de dar medo. Mas, em 2025, as histórias sobre um futuro sombrio parecem tratar do que vemos acontecer hoje, aqui e agora.