Trump quer briga, Musk quer paz: como a China divide a dupla na Casa Branca

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Trump x IA woke; China vai dividir Musk e Trump; IA detecta suas emoções?)

Com Donald Trump de volta à Casa Branca, outras pessoas virão com ele. Entre os novos integrantes do Salão Oval está o bilionário Elon Musk, que concorda em muitos pontos com o presidente eleito.

Mas um país pode fazer a dupla ter opiniões divergentes nos próximos meses.