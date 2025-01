Rebecca Simms, influenciadora de gastronomia, morre aos 39 anos

As duas eram donas de uma loja de queijos em LA. "Pedimos sua paciência e compreensão enquanto enfrentamos este momento extremamente doloroso", completou Sarah

Rebecca Simms era casada e deixa duas filhas. Em recente post, ela comemorou o início de 2025 e compartilhou fotos de seus filhos na praia. "Meu desejo para 2025: que possamos lembrar de acordar e dançar. Ouvir mais. Permanecer mais. Fazer da gratidão nossa estética. Seja duro com os problemas e suave com as pessoas. Pegue o telefone. Suje as mãos. Envie mais cartas. Compre aquele chapéu. Cante mais alto. Renda-se às surpresas. Vá devagar. Siga o que faz você sentir. Fique surpreso com tudo isso", disse na ocasião.