Fortuna de Silvio Santos nas Bahamas causa 'profunda estranheza', diz PGE

O estado de São Paulo cobrou ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação) de R$ 17 milhões, em cálculo baseado na fortuna do comunicador. Porém, não há legislação estadual editada em São Paulo que autorize a cobrança do ITCMD no caso de bens mantidos no exterior e, por isso, a defesa argumenta que a cobrança deste imposto é indevida. Foi esta solicitação da família na Justiça que causou a manifestação da PGE-SP.

Cenário financeiro apresentado causa "profunda estranheza" por se tratar de uma figura pública que jamais divulgou informações sobre movimentações no exterior, segundo manifestação da PGE-SP. Splash teve acesso ao documento, assinado pelo procurador Paulo Gonçalves da Costa Junior e analisado por Rafael Maresti, da Maresti Advogados, a pedido da reportagem.

Documento cita a Receita Federal, que não está envolvida no caso. "Até porque, possivelmente, haja interesse da Receita Federal nos desdobramentos do caso, ou, no mínimo, a necessidade de obtenção de informações adicionais, a serem obtidas pelo meio processual próprio", argumentou o procurador.

PGE-SP afirma que tema é de interesse público. Um primeiro pedido de análise do caso em segredo de Justiça, feito pela defesa da família Abravanel, foi negado. Porém, após a repercussão em relação ao posicionamento da família sobre a cobrança do ITCMD, advogados voltaram a pedir que próximas decisões não se tornem públicas.

Não se pode deixar de registrar ser público e notório que a constituição de empresas em paraísos fiscais tem servido a práticas ilegais, dentre as quais se destaca a evasão fiscal. Afirmou o texto da PGE-SP

Entidade comandada por Silvio Santos nas Bahamas não tinha funcionários, alegou a PGE-SP baseada em declarações de Silvio ao Banco Central. "Dado contrastante, uma vez mais, com a magnitude do capital envolvido", pontuou o posicionamento do órgão paulista.