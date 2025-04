Jogo do Fluminense resume e explica parte da falência do futebol

Tudo errado. Tudo absurdamente errado.

Vaiar por quê? O time estava jogando, atacava, criava, levava perigo. O que estavam vaiando? Só a vitória vale? O que a gente ama? Vencer ou amamos uma camisa e suas cores? O som das vaias jogadas em direção a um time que fazia o seu trabalho me devastou.

E o que explica um time com milhões de torcedores não encher o estádio? A política de preço de ingressos. Vendo que a procura está baixa, por que não promover ingressos para pessoas de baixa renda? Por que não pensar em saídas para levar pobres para o estádio? O que impede que gastemos tempo tentando reunir ideias para lotar o estádio?

Não aceitamos mais perder, não respeitamos mais o esforço que não seja "eficiente". Desempenho, performance, vitória. Conceitos neoliberais, perversos, desumanos. Não fomos feitos para ganhar, mas para dar sentido à vida.

Outro dia vi um maratonista que, antes de cruzar a linha de chegada, ouviu a música que tocava por ali e começou a dançar. Não cruzou a linha. Apenas parou e dançou muito. Outros passavam por ele e cruzavam a linha. O rapaz, pela lógica neoliberal, é um "loser". Não foi eficiente. Perdeu colocações. Bobo. Delirante.

Eu diria: pelo contrário. Ele deu sentido à maratona dele. Parou e dançou. Sentiu. Viveu. Fez contato com quem estava do lado de fora. O futebol, está sendo estrangulado pela sociedade do desempenho, da vitória, da performance, da eficiência. Uma pena.