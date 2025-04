'O Agente Secreto': Cannes busca equilíbrio entre cinemão e autoral

No elenco, além de Moura, nomes como Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier, Hermila Guedes, Thomás Aquino, Alice Carvalho, Edilson Filho. "É a combinação perfeita: encerra a realização do filme e inaugura a sua trajetória. Estou feliz com 'O Agente Secreto', honrado com o convite e quero que as pessoas vejam o filme no exterior e no Brasil. É uma história muito brasileira e, por isso mesmo, é um filme do mundo todo", declarou Kléber sobre o filme produzido por Emilie Lesclaux, em uma coprodução Brasil (CinemaScópio Produções), França (MK Productions), Holanda (Lemming) e Alemanha (One Two Films) com distribuição no Brasil da Vitrine Filmes.

Thierry Frémaux, diretor do Festival de Cannes, e Iris Knobloch, presidente, em anúncios dos indicados da edição 2025 Imagem: Reprodução

"Me permitam dar um alô para nosso amigo Walter Salles, que foi o primeiro a nos dizer "presta atenção" no filme do Kleber. A gente ia prestar atenção ao filme de Kléber de qualquer forma, mas Walter é sempre de uma generosidade formidável com seus colegas", completou Frémaux no anúncio, acenando que o ciclo virtuoso que o cinema brasileiro vem construindo ao longo dos anos é feito de continuidade, como o próprio Salles tem defendido nas entrevistas que deu ao longo da temporada do Oscar 2025.

E continuidade é a palavra crucial da presença marcante que o cinema brasileiro tem tido, não só no Festival de Cannes como nos de Berlim, Veneza, Locarno, Sundance e outros grandes do circuito. Especificamente sobre Cannes, esta é a segunda vez consecutiva que o Brasil concorre à Palma de Ouro. Em 2024, "Motel Destino", de Karim Aïnouz, integrou a seleção oficial. Em 2019, "Bacurau", também de Kleber, concorreu à Palma, levanto o Prêmio do Júri em um ano histórico, em que Aïnouz foi o vencedor da Mostra Un Certo Olhar com "A Vida Invisível". Antes, em 2016, "Aquarius", também de Kléber, disputou a Palma.

Karim Aïnouz competiu em Cannes 2024 com "Motel Destino" e é padrinho do projeto DIRECTORS' FACTORY CEARÁ-BRASIL 2025 Imagem: Reprodução

Em 2021, "Sideral", de Carlos Segundo, e "Céu de Agosto", de Jasmim Tenucci, disputaram a Palma de Ouro da competição de curtas. Em 2024, "Amarela", de André Hayato, também esteve na competição oficial e "Baby", de Marcelo Caetano, competiu e foi premiado na Semana da Crítica, mostra paralela, mas que integra o grande guarda-chuva de Cannes.