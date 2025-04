Quanto se paga por ser mulher? Como saber se conseguirei ser forte?

Helena Lahis, que tem mais ou menos a minha idade e é mãe de duas meninas, era casada havia muitos anos quando decidiu se separar. Quem já passou por uma separação com filho, sabe. Poucas coisas são tão sofridas e difíceis. Mas Helena tinha se apaixonado.

Divórcios, especialmente quando envolvem terceiras pessoas, não costumam ser cordiais. É comum, e até esperado, que nos primeiros meses alguns excessos - que não esbarrem em violências - sejam cometidos. Mas o que se deu a seguir, além da violação e da exposição de sua correspondência, foram episódios que juro, remontam ao século retrasado.

Por querer recomeçar sua vida, Helena foi tirada, em um domingo, de dentro do seu quarto - com psiquiatra e enfermeiros - para uma temporada de três semanas em uma clinica especializada em distúrbios psíquicos. Impedida de se comunicar com suas amigas e seu namorado, pediu socorro à acompanhante de uma adolescente internada, que em uma das visitas a menina saiu com uma carta de Helena escondida no sapato.

Recomendo a matéria, assinada por Angélica Santa Cruz porque o caso, para além de questões de gênero, envolve questões como ética e saúde mental. A mim, especialmente, a coragem de sua protagonista escancarou sob o meu CPF algumas covardias. E elas são muitas.

Em fevereiro, fui vítima de uma trama da qual ainda me recupero. Primeiro, porque demorei a compreender a invisibilidade a qual esteva sendo submetida. Segundo, porque, até então, gostava do personagem do enredo, que, só, depois, percebi não me dedicar nenhum respeito.

Não foi a primeira vez que, sem perceber, paguei por ser mulher. Fui vítima de assédio sexual quando o tema ainda era tabu, já tive e-mails violados por parceiros, projetos roubados por diretores reconhecidos, e como a maior parte das mulheres...silenciei.