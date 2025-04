Julgamento nos EUA: qual a chance real de fatiarem a Meta por monopólio?

Ao trazer tantas outras empresas para a disputa, a posição da Meta se torna muito mais diluída do que quando se foca apenas no conceito de redes sociais pessoais. Aqui a discussão ganha contornos interessantes, já que o tom mais pessoal das redes sociais poderia até fazer sentido lá atrás, mas hoje parece que esses aplicativos viraram outra coisa, com pessoas seguindo e interagindo muito mais com perfis de criadores de conteúdo e influenciadores. Um executivo do próprio TikTok chegou a afirmar que o aplicativo não era mais uma rede social, mas sim uma "plataforma de entretenimento".

Um julgamento no olho do furacão

O julgamento da Meta deve seguir adiante pelos próximos meses, já tendo contado com o testemunho de Mark Zuckerberg. O caso ganha contornos adicionais com a transição política nos EUA: a posse de Donald Trump em janeiro de 2025 e a nomeação de Andrew Ferguson como presidente da FTC podem alterar o tom da conversa.

Quebrar a família de aplicativos da Meta —uma medida sem precedentes no campo das big techs— poderia abrir espaço para novos concorrentes, mas não necessariamente americanos. O surgimento meteórico do TikTok e as rápidas transformações no cenário tecnológico mostram que a competição pela nossa atenção é verdadeiramente global.

Por isso, é preciso acompanhar o julgamento da Meta com um olho nas definições do processo (como a de mercado relevante) e outro nas movimentações políticas, como a aproximação das grandes empresas de tecnologia com a Casa Branca.

Se tem uma coisa que a curta história das redes sociais já ensinou é que as posições de predominância tecnológica são constantemente desafiadas por tendências, novidades e até mesmo por uma certa troca da guarda geracional. Jovens não querem estar na mesma rede social que os seus pais e esse fator não é desprezível na decisão sobre qual aplicativo usar (e como usá-lo).