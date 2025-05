Belo, Iza, Latino: Virada Cultural quer ser maior da história com 21 palcos

"A Virada Cultural 2025 celebra a diversidade, a ocupação democrática dos espaços públicos e a potência da arte em transformar a cidade. Com uma programação plural e acessível, a Prefeitura de São Paulo reafirma seu compromisso com uma cultura viva e presente em todos os territórios", explicou Totó PArente, secretário municipal de Cultura e Economia Criativa.

Música gospel terá palco exclusivo perto do metrô Belenzinho, na Zona Leste, nos dois dias da Virada Cultural. Nomes como Renascer Praise, Anjos do Resgate, Ton Carfi, Guilherme Sá, Cassiane, Soraya Moraes, Nicoli Francini e Sarah Farias se apresentam ao longo do fim de semana, com intervalos com DJ Fjay.

Neste ano também haverá a Viradinha, dedicada ao público infantil com grandes nomes da música, circo e teatro para os pequenos. Patati & Patatá, Queen Live Kids, Pequeno Cidadão e O Show da Luna são alguns dos destaques que estarão nos palcos e equipamentos culturais.

A programação conta ainda com uma descentralização da região central paulistana com participação nas mais de 150 instituições culturais envolvidas. Haverá atividades em 100 casas de cultura, 100 centros culturais, 33 CEUs, além da participação de 20 unidades do Sesc e instituições renomadas como o MASP e o Itaú Cultural.

A localização dos palcos, artistas e horários dos shows pode ser vista no site https://www.viradasp.com.br/.

Os shows da Virada Cultural 2025

Centro - Palco Anhangabaú