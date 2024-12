2024: o ano em que os riscos dos extremos climáticos se tornaram realidade

As mudanças climáticas contribuíram para a morte de pelo menos 3.700 pessoas e o deslocamento de milhões. Como vimos, durante 2024, a intensificação dos fenômenos meteorológicos e climáticos extremos causaram perdas humanas em todo planeta de forma assustadora.

Além disso, em relação às perdas econômicas, no primeiro semestre de 2024, os desastres causaram perdas globais de US$ 120 bilhões. Desse total, US$ 56,6 bilhões (68%) foram decorrentes de eventos extremos, como tempestades, inundações e incêndios florestais. Só nos Estados Unidos, até novembro, foram contabilizados US$ 24 bilhões em danos devido a 24 eventos extremos que incluíram 17 tempestades severas, 4 ciclones tropicais, 1 incêndio florestal e 2 tempestades de inverno.

A mudança climática forçada pelo aumento nas concentrações de GEE na atmosfera significa que todos os anos que virão de agora em diante podem ser esperados como mais quentes.

Se temos alguma esperança de mitigar as mudanças climáticas o suficiente para limitar o aquecimento global aos aumentos de 1,5°C ou 2°C acima da média pré-industrial, conforme declarado no Acordo de Paris de 2015, então precisamos colocar em prática políticas de reduções significativas nas emissões para diminuir as chances de aquecimentos em níveis ainda mais perigosos. Temos que estar comprometidos em reverter a trajetória de aquecimento atual que aponta para 2,5°C e 3°C após 2050. Para isso temos que reduzir as emissões globais em 43% até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050, metas da COP26 de 2021 que ocorreu em Glasgow na Escócia.

O que é muito preocupante é que se implementarmos políticas em andamento, diminuiremos as emissões em apenas cerca de um quarto da quantidade necessária para não ultrapassarmos 2°C e chegarmos em 2050 com 1,5°C de aquecimento. Assim, como sociedade, precisamos agir emergencialmente. São necessários pacotes de soluções incluindo códigos de construção, mandatos de eficiência energética, soluções baseadas na natureza e subsídios proporcionais a realidade da emergência climática que o ano de 2024 nos mostrou.