Mudança climática: 2024 encerra 'década de calor mortal', diz ONU

A OMM divulgará os dados globais consolidados de temperatura para 2024 em janeiro, e o relatório completo "Estado do Clima Global 2024" em março de 2025.

Impactos extremos e urgência de ação

"No meu primeiro ano como secretária-geral da OMM, emiti repetidos alertas vermelhos sobre o estado do clima", disse Celeste Saulo, secretária-geral da OMM.

Celeste destacou que cada fração de grau de aquecimento importa, aumentando extremos climáticos e riscos. "As temperaturas são apenas parte da equação. A mudança climática se manifesta diante de nossos olhos quase diariamente, com eventos climáticos extremos que se tornam mais frequentes e intensos", disse.

Entre os eventos extremos observados em 2024 estão chuvas recordes que causaram inundações devastadoras, ciclones tropicais com enormes custos humanos e econômicos, ondas de calor que ultrapassaram os 50°C e incêndios florestais que deixaram rastros de destruição em várias regiões.

Ao longo de 2024, diversos relatórios da comunidade científica vinculada à OMM expuseram a rapidez das mudanças climáticas e seus impactos abrangentes no desenvolvimento sustentável. Um estudo do grupo World Weather Attribution revelou que a crise climática intensificou 26 dos 29 eventos climáticos analisados, que resultaram na morte de pelo menos 3.700 pessoas e no deslocamento de milhões.