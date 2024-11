Mundo deve superar meta de 1,5ºC de aquecimento em 2024, aponta Copernicus

O ano de 2024 pode ser o primeiro a ter um aumento da temperatura média global acima do 1,5ºC, o limite estabelecido pelo Acordo de Paris. As informações são do novo levantamento do observatório Copernicus, da União Europeia. Os dados devem ser cruciais para as negociações durante a COP29, que começa na próxima segunda-feira (11), em Baku, no Azerbaijão.

Depois de 10 meses de 2024, agora é praticamente certo que 2024 será o ano mais quente em que se tem registo e o primeiro ano com mais de 1,5ºC acima da temperatura pré-industrial, de acordo com o conjunto de dados ERA5. Isto é um novo marco nos registos de temperatura global e deverá servir como um catalisador para aumentar a ambição para a próxima Conferência sobre Alterações Climáticas, a COP29.

Samantha Burgess, diretora adjunta do C3S (Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas, em tradução livre)

O que aconteceu