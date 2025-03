Como substituir os combustíveis fósseis por energia limpa ininterrupta

Imagem: Arte/UOL

Os principais fatores a serem considerados na escolha de um local para uma usina Otec são:

Diferença de temperatura de pelo menos 20 °C entre as águas superficiais e as profundas Distância da costa até a profundidade de 1 km, que determina a viabilidade logística Proximidade de mercados consumidores de eletricidade

Viabilidade no Brasil

No Brasil, a diferença de temperatura de pelo menos 20 °C ocorre do norte do Espírito Santo até o Amapá. Entretanto, do sul da Bahia ao norte do Espírito Santo e do norte do Rio Grande do Norte ao Amapá, a plataforma continental é muito larga e a distância para se atingir a profundidade de 1 km é de várias dezenas de quilômetros, tornando a logística para operar uma usina Otec menos favorável.

Com isso, as condições mais vantajosas vão de Salvador até Natal. E, tendo em vista a proximidade de mercados consumidores, as cidades com maior viabilidade para se implantar usinas Otec são Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal.