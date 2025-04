Neymar com Sampaoli: a fórmula de uma bomba relógio

Mas também acho bastante improvável que Sampaoli volte ao Santos sem o aval dos Neymares. Se o Santos fechar com ele, então é possível que a Neymar S/A tenha dito que não se opõe.

Verdade que Sampaoli não teria problema algum com o Neymar de 2011/2012/2013. Muito pelo contrário: acho que seria uma tremenda dupla. E talvez por isso já tenha dito que se dá bem com o craque. Mas talvez Sampaoli não saiba que o Neymar de hoje é uma empresa e uma empresa que dita as normas de como vai atuar, treinar e se comportar. Se Sampaoli tolerar o estrelato de Neymar e for capaz de revitalizá-lo enquanto atleta, então pode dar bom. Mas, sabendo o que sabemos hoje sobre Neymar e sobre Sampaoli, eu diria que as chances são pequenas. E se der ruim, vai ser explosivamente ruim.