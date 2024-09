Saara fica verde e ganha lagos, mas isso não é uma boa notícia

Como no Hemisfério Norte há mais terra do que o Hemisfério Sul, essa região tende a se aquecer mais e, portanto, poderia empurrar a ZCIT mais para o norte.

Francesco S.R. Pausata, professor de ciências atmosféricas da Universidade de Quebec ao The Washington Post

As chuvas também caíram como consequência da formação de um ciclone extratropical - incomum na região. Os pesquisadores identificaram mais de 38 mil episódios de chuva intensa no Saara, mas apenas 30% deles ocorreram no verão. Destes, poucos foram associados a um ciclone extratropical.

Embora algum grau de precipitação ocorra nesta região todos os verões, o que é único este ano é o envolvimento de um ciclone extratropical.

Moshe Armon, professor do Instituto de Ciências da Terra e da Universidade Hebraica de Jerusalém para a NASA

Devido às fortes chuvas que estão mais ao norte que o habitual, houve um maior aumento de vegetação. Imagens de satélites mostram uma zona mais "verde" em regiões da faixa centro-norte de África.

Chuvas destruíram comunidades. Segundo a NASA, grande parte da chuva caiu em áreas escassamente povoadas, no entanto, há relatos de inundações repentinas em povoados do Marrocos, que causaram danos em estradas e interrupção no fornecimento de eletricidade e água. O Programa Alimentar Mundial da ONU estima que as inundações afetaram mais de 4 milhões de pessoas em 14 países.

Eventos de chuva extrema não são comuns no Saara. Segundo o Severe Weather, altos níveis de precipitação no local são muito raros, atingindo o Saara, em média, menos de uma vez por década. "[Os eventos de chuva na região] são geralmente um sinal de que talvez algo esteja mudando no sistema climático da Terra, indicando um estado incomum da atmosfera", indica o portal.