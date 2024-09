Verão de 2024 é o mais quente já registrado no hemisfério norte

Os eventos extremos relacionados à temperatura testemunhados neste verão só se tornarão mais intensos, com consequências mais devastadoras para as pessoas e o planeta, a menos que tomemos medidas urgentes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Samantha Burgess, vice-diretora do serviço de mudança climática do Copernicus

Embora o superaquecimento atual não signifique que o planeta atingiu um novo patamar estável de aquecimento, ele aponta para uma trajetória preocupante. As temperaturas registradas em 2024 não eram vistas há pelo menos 120 mil anos, segundo estudos paleoclimáticos. O que torna esse cenário ainda mais alarmante é o fato de que esses extremos de calor estão diretamente associados à inação global frente à crise climática. Se não houver uma mudança significativa nas políticas e na redução das emissões, os impactos serão cada vez mais severos e irreversíveis.

O Copernicus também destacou a diminuição da extensão do gelo marinho tanto no Ártico quanto na Antártida, com uma redução de 17% e 7%, respectivamente, em relação à média histórica.

