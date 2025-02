Ondas de calor extremo ameaçam limites da sobrevivência humana

Com recordes de temperatura sendo constantemente quebrados, os impactos na saúde atingem níveis sem precedentes. A OMM (Organização Meteorológica Mundial) confirmou que 2024 foi o ano mais quente da história, com ondas de calor mortais afetando diversas regiões do planeta. Em janeiro de 2025, um novo recorde foi registrado: a temperatura global atingiu 1,75°C acima da média, mesmo sob influência do fenômeno La Niña, que normalmente resfria parte do oceano Pacífico Equatorial. Diante do avanço acelerado do aquecimento global e da insuficiência das medidas para contê-lo, uma adaptação urgente e abrangente é essencial para evitar a rápida escalada dos impactos do clima extremo na saúde.

Pessoas em todo o mundo enfrentam um risco crescente de eventos climáticos extremos que ameaçam a vida. Entre 1961-1990 e 2014-2023, 61% da superfície terrestre registrou um aumento no número de dias com precipitação extrema, elevando o perigo de inundações, a propagação de doenças infecciosas e a contaminação da água.

Um relatório publicado pela revista científica The Lancet em outubro de 2024 identificou diversos limites para a adaptação da saúde às mudanças climáticas: