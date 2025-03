Negacionismo ou estratégia? O verdadeiro jogo climático de Trump

E por que o presidente Trump deu tanto poder a Musk?

Após a eleição para o segundo mandato, Trump começou incluindo a expansão do domínio político e geográfico dos Estados Unidos. Ele afirmou que pretende transformar o Canadá em um estado americano e incorporar a Groenlândia ao território dos EUA, dizendo que vai negociar um acordo com a Dinamarca, que atualmente controla a região. Além disso, destacou que o derretimento do gelo no oceano Ártico abrirá novas rotas marítimas para China e Rússia, permitindo o transporte de navios para a Europa e as Américas sem a necessidade de cruzar o oceano Pacífico ou o Canal do Panamá.

Desde a eleição e a posse ele insiste no tema. Então, o que nós podemos concluir?

Podemos concluir que o presidente sabe o que está acontecendo, sabe que o aquecimento global está causando os atuais eventos extremos - ondas de calor, secas extremas e, principalmente, o derretimento do gelo.

Uma das razões de a temperatura ter atingido a máxima histórica em 2024, e que continua no início de 2025, foi o derretimento do gelo do oceano junto à Antártida e no Ártico, onde a temperatura já subiu de 3°C a 4°C em função disso. O mar de gelo reflete de 50% a 60% da radiação solar, enquanto a água do oceano reflete apenas 6%, e, consequentemente, aquece.

Parece que o presidente Trump quer o aquecimento global e que ele acelere

O desejo de Trump inclui o desaparecimento do gelo no Ártico, a redução significativa das geleiras no Canadá e o derretimento de parte dos mantos de gelo da Groenlândia para facilitar a exploração de petróleo e minérios. Essa deve ser a razão por trás de sua defesa para acelerar a exploração de combustíveis fósseis lançando uma grande quantidade de GEE na atmosfera. A ciência já alertou: se a temperatura global ultrapassar 2°C acima dos níveis pré-industriais, o Ártico pode ficar praticamente sem gelo em grande parte do fim do verão do hemisfério Norte.