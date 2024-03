ONU liga alerta vermelho após recordes de indicadores climáticos em 2023

Os principais indicadores climáticos globais bateram recordes no ano passado, e 2024 pode ser pior, disse hoje (19) a agência meteorológica da ONU, com seu chefe expressando preocupação particular com o calor dos oceanos e o derretimento do gelo marinho.

No relatório anual Estado do Clima Global, a OMM (Organização Meteorológica Mundial) disse que as temperaturas médias atingiram o nível mais alto em 174 anos de registros, chegando a 1,45 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais.

As temperaturas oceânicas também atingiram o recorde em 65 anos de dados, com mais de 90% dos mares tendo experimentado condições de ondas de calor durante o ano, prejudicando os sistemas alimentares. "A comunidade da OMM ligou o Alerta Vermelho para o mundo", disse a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, que assumiu o cargo em janeiro.