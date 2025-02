A Amazônia rumo à COP30: retrospectiva de 2024 e desafios para 2025

Entre janeiro e outubro de 2024, as temperaturas máximas na Amazônia Legal, registradas pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), ficaram até 5,1°C acima da média climatológica de 1991-2020. Foram estimadas até cinco ondas de calor na região, com duração de até 90 dias. De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), chuvas abaixo do normal (-200 a -400 mm) foram registradas na Amazônia em 2024, associadas ao fenômeno El Niño e à fase quente do Atlântico Norte Tropical e da Oscilação Multidecadal do Atlântico (AMO), uma variabilidade natural da temperatura da superfície do mar (TSM) no Atlântico Norte.

As secas extremas reduziram o nível do rio Negro, em Manaus, a 12,26 metros, o menor valor registrado em 122 anos, conforme apontado pelo Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Amazonas do Serviço Geológico do Brasil. Embora o estado do Acre tenha enfrentado uma seca intensa em 2024, chuvas acima do normal (+400 mm), relacionadas a um período de Oscilação Madden-Julian (um fenômeno meteorológico que se caracteriza por uma sucessão de chuvas tropicais aumentadas e diminuídas, que se propaga para leste) combinado com as águas excepcionalmente quentes no Pacífico Equatorial Ocidental devido ao El Niño, provocaram inundações que elevaram o nível do rio Acre em até 7 metros.

As inundações no Acre em fevereiro de 2024 tiveram impactos significativos sobre as populações ribeirinhas no Peru, Brasil e Bolívia, causando deslocamentos e perdas de vidas humanas. Simultaneamente, a seca amazônica impactou severamente a fauna aquática, comprometendo a produção de energia em hidrelétricas, o transporte fluvial e o acesso à água potável para as comunidades ribeirinhas.

Em tendência contrária e positiva, o desmatamento na Amazônia Legal apresentou uma redução significativa em 2024, com uma diminuição de 30,63% no período de agosto de 2023 a julho de 2024 segundo estimativa do sistema Prodes (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia), do Inpe. Esse resultado alcançou a menor taxa em 15 anos, graças aos esforços coordenados do governo brasileiro no combate ao desmatamento e no enfrentamento de práticas ilegais, como o garimpo e a grilagem de terras.

Embora tenha havido redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa devido ao desmatamento, com uma diminuição de 400,8 milhões de toneladas de CO2 na Amazônia e no Cerrado em relação ao ciclo 2021-2022, os incêndios florestais intensificados pela seca histórica de 2023-2024 geraram um aumento alarmante das emissões, refletindo a gravidade das condições atuais. Esse cenário foi evidenciado pelo avanço da degradação na região Amazônica, com a área detectada pelo Inpe saltando de 15.504 quilômetros quadrados em 2023 para 57.650 quilômetros quadrados em 2024.

Em 2024, as emissões de dióxido de carbono em parte da Amazônia e no Pantanal atingiram níveis recordes. A fumaça desses incêndios ultrapassou as áreas afetadas, atravessando o Atlântico em direção ao continente africano e contribuindo para a degradação da qualidade do ar em diversas regiões da América do Sul.