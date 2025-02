Posição política dos EUA para o clima é absurda

O republicano também planeja interromper a construção de parques de energia eólica no mar, focando na utilização de combustíveis fósseis. A energia limpa não pode ser ignorada. Em 2024 movimentou US$ 2 trilhões e, no futuro, significará lucros enormes com milhões de empregos na indústria e menos poluição na atmosfera.

E a COP30?

Estou numa expectativa muito positiva com a equipe que o governo federal anunciou no dia 21 de janeiro. O embaixador André Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do MRE (Ministério das Relações Exteriores), foi uma indicação muito importante para a COP30.

Experiente, tem liderado o Brasil nas últimas COPs. Eu estive presente e vi seus discursos na COP28 em Dubai em 2023. Foi uma belíssima posição do embaixador defendendo que não podemos deixar a temperatura ultrapassar 1,5ºC e também da urgência de proteger toda a Amazônia para evitar que ultrapasse o ponto de não retorno. Também tenho certeza de que Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima do MMA (Ministério do Meio Ambiente), é um excelente nome como diretora-executiva da COP30. Essa equipe terá que batalhar muito para transformar a COP30 na mais importante de todas as COPs.

A convenção terá de lidar com o fato de os EUA, historicamente o maior emissor global (cerca de 20%) e atualmente o segundo maior emissor de GEE (cerca de 13%), terem saído do Acordo de Paris. A COP30 precisa trazer todos os outros países do mundo para realmente acelerarem muito suas metas.

Temos que acelerar demais a redução das emissões dos GEE globalmente. Temos que negociar com todos os demais países porque todos estes terão que ignorar completamente a posição política absurda dos EUA. Todos os países têm que se unir contra essa posição e, se isso acontecer, talvez o próximo presidente dos EUA vá mudar de posição em relação a combater a emergência climática porque todos os outros países do mundo vão estar em outra direção, a da sustentabilidade.