Por que o Brasil não precisa apostar na energia nuclear

Em função da transição energética em curso e das necessidades prementes de descarbonização, a energia nuclear, em declínio desde 1980, por conta do vazamento em Three Mile Island, nos EUA em 1979, da explosão de Chernobyl, na Ucrânia em 1986, e do acidente em Fukushima, no Japão em 2011, voltou a ter destaque entre as fontes que geram continuamente e não emitem gás carbônico (CO2).

A primeira usina a fissão nuclear foi inaugurada no Reino Unido em 1956. Em 1957 entraram em funcionamento reatores nos Estados Unidos e na Alemanha. Atualmente há mais de 400 centrais operando no mundo, fornecendo cerca de 10% da eletricidade do planeta (aproximadamente 4% da energia total mundial). E, apesar de estarem produzindo há quase 70 anos, o problema do lixo radioativo persiste.

Diferentemente das fontes solar fotovoltaica (FV) e eólica, que são intermitentes, os reatores nucleares geram eletricidade com potência constante ao longo do ano. No entanto, têm pouca flexibilidade para variações, já que perdem eficiência quando a potência precisa ser ajustada frequentemente. Dessa forma, o fornecimento estável de energia nuclear contrasta com a demanda elétrica, que oscila significativamente ao longo do dia. A energia nuclear é útil para manter uma base mínima de fornecimento contínuo, em combinação com outras modalidades de energia intermitentes ou não.