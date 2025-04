Calor extremo lidera número de mortes relacionadas ao clima

As consequências não se restringem à saúde. Ondas de calor trazem impactos econômicos significativos: afetam a agricultura, provocam incêndios florestais, pressionam o sistema elétrico e reduzem a produtividade do trabalho. Com o uso intensificado de ar-condicionado, há picos na demanda de energia, aumento dos custos e risco de apagões. No campo, temperaturas elevadas comprometem o crescimento das lavouras e reduzem os rendimentos agrícolas. Já nas águas, as chamadas ondas de calor marinhas alteram a temperatura dos oceanos, prejudicando a saúde dos peixes e afetando a pesca e a aquicultura.

Se não houver reduções drásticas e em larga escala nas emissões de gases de efeito estufa, a tendência é que a temperatura média global continue subindo. Especialistas alertam: se os oceanos tropicais aquecerem mais de 2°C em relação aos níveis pré-industriais, os recifes de corais poderão ser quase totalmente extintos.

*José Marengo tem graduação em Meteorologia e mestrado em Engenharia de Recursos de Água e Terra pela Universidad Nacional Agraria do Peru. É PhD em Meteorologia pela University of Wisconsin dos EUA. Fez pós-doutorado em modelagem climática na Nasa-GISS, Columbia University em Nova York e na Florida State University. Foi coordenador científico da previsão climática do CPTEC-Inpe (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Atualmente é pesquisador titular e Coordenador Geral de Pesquisa e Desenvolvimento no Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).