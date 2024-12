Mundo registrou 41 dias a mais de calor extremo em 2024

O aquecimento dos oceanos intensificou ciclones e inundações. Em abril, os Emirados Árabes Unidos enfrentaram um volume de chuva equivalente a dois anos em apenas um dia, paralisando o aeroporto de Dubai. Na África Ocidental, enchentes históricas deixaram 1.500 mortos e quatro milhões de pessoas necessitando de ajuda humanitária.

No Brasil, o Rio Grande do Sul foi palco de uma tragédia climática histórica em 2024. Chuvas torrenciais, amplificadas pelas mudanças climáticas, causaram enchentes devastadoras, afetando milhares de famílias, destruindo infraestrutura e causando 182 mortes. Cidades inteiras ficaram submersas, enquanto deslizamentos de terra agravaram a situação.

Nos Estados Unidos, furacões como Milton, Beryl e Helene causaram destruição no sul do país e no Caribe. No Pacífico, supertufões devastaram as Filipinas, enquanto o ciclone Chido, no Oceano Índico, afetou Mayotte e Moçambique, com intensidade amplificada pelo clima em transformação.

Secas e incêndios

Vista aérea mostra casas flutuantes e barcos sobre o leito seco do rio Tarumã-Açu, afluente do rio Negro, próximo a Manaus Imagem: Bruno Kelly - 16.out.2024/Reuters

Enquanto algumas regiões enfrentaram chuvas excessivas, outras sofreram com secas severas. No Brasil, a Amazônia registrou uma seca histórica, com o fogo destruindo dez vezes mais floresta do que o desmatamento. Em 2024, mais de 29 milhões de hectares de terra foram queimados no país, uma área maior que o estado de São Paulo.