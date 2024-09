Robôs submarinos revelam potencial catástrofe sob a Geleira do Juízo Final

A Geleira Thwaites, mais conhecida como "Geleira do Juízo Final", no oeste da Antártida, está se deteriorando mais e em ritmo mais acelerado do que o calculado previamente e o derretimento pode provocar uma catástrofe global em breve. A conclusão é de um novo estudo de um grupo de cientistas dos EUA e do Reino Unido publicado na sexta (20) no site do projeto ITGC (International Thwaites Glacier Collaboration) e discutido no evento British Antarctic Survey (BAS) em Cambridge na última semana.

As equipes recorreram a robôs subaquáticos, novas tecnologias de vigilância por satélite e GPS, novas abordagens de modelos climáticos de quebra e fluxo de gelo, além de modelos computacionais de previsão meteorológica para tentar entender como a "Geleira do Fim do Mundo" caminha para o seu futuro.