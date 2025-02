Inovação na Amazônia precisa de estratégias claras

A inovação na Amazônia exige o fortalecimento de sociobioeconomias regenerativas que priorizem os povos amazônicos e a conservação ambiental. Mas como avançar nessa direção? A resposta passa por criar condições habilitadoras, adotar princípios sólidos e planejar ações de curto, médio e longo prazo.

Com base no estudo "Uma Rede de Centros de Ciência, Tecnologia e Inovação para Catalisar Sociobioeconomias na Região Amazônica", publicado por cientistas afiliados ao Painel Científico para a Amazônia, abordo aqui como a Amazônia pode se tornar o palco para uma sociobioeconomia tropical inovadora e inclusiva.

Condições habilitadoras para a inovação

É necessário identificar e conectar as capacidades existentes na Amazônia. A região conta com centros de inovação, como o Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) e o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, além de incubadoras e aceleradoras privadas. No entanto, essas iniciativas operam quase totalmente desconectadas e estão concentradas nas capitais. O desafio é integrá-las e criar novos centros no interior e em Unidades de Conservação de Uso Sustentável.