Segundo novembro mais quente da história reforça emergência climática

Fora da Europa, o aquecimento foi mais intenso no leste do Canadá, regiões central e leste dos EUA, México, Marrocos, noroeste da África, China, Paquistão, a maior parte da Sibéria e Austrália. As temperaturas ficaram abaixo da média no oeste dos EUA, em partes do norte da África, no extremo leste da Rússia e na maior parte da Antártida.

Já o Ártico registrou a terceira menor extensão de gelo marinho para novembro, 9% abaixo da média histórica. Na Antártida, a extensão do gelo marinho atingiu o menor valor mensal para novembro, ficando 10% abaixo da média, superando ligeiramente os valores de 2016 e 2023, e continuando uma série de anomalias negativas historicamente grandes observadas ao longo de 2023 e 2024.

A temperatura média da superfície dos oceanos, 20,58°C, foi a segunda mais alta para novembro, atrás apenas de 2023. Embora o Pacífico equatorial central e oriental indique sinais de transição para La Niña, vastas áreas oceânicas permanecem anormalmente quentes.

Em termos de precipitação, novembro trouxe um cenário de extremos. Europa ocidental e central registraram condições mais secas que o normal, enquanto regiões o oeste da Islândia, sul do Reino Unido, norte da Escandinávia, sul dos Bálcãs, Grécia, leste da Espanha, que enfrentou enchentes devastadoras, e grande parte da Europa Oriental tiveram chuvas acima da média.

Condições mais úmidas que o normal foram observadas em muitas regiões dos Estados Unidos, na maior parte da Austrália e em grandes áreas da América do Sul, atravessando a Ásia Central até o leste da China. Tufões intensos atingiram o Pacífico Ocidental, causando chuvas torrenciais especialmente nas Filipinas.

Condições mais secas que o normal foram registradas no sudoeste dos EUA, México, Chile e Brasil, no Chifre da África, em regiões da Ásia Central, no sudeste da China e no sul da África. Diversas regiões da América do Norte e do Sul enfrentaram secas.