Como infiltração das chuvas reduz a escassez hídrica e as enchentes

A natureza tem vários mecanismos de controle que promovem a sua resiliência em múltiplos aspectos. A infiltração da água das chuvas na zona rural, por exemplo, é essencial para manter saudáveis o solo, a vegetação e todos os demais seres vivos que habitam o planeta. Entretanto, estão ocorrendo em todas as regiões do Brasil, com crescente frequência, uma série de estiagens severas e mais prolongadas, entremeadas por enchentes catastróficas.

Sem a infiltração, que ocorre naturalmente no solo bem agregado (grumoso) de todos os biomas, as minas d'água, os rios, os lagos, os poços e os aquíferos vão secando. Nos pastos pisoteados pelo gado e nas monoculturas para alimentá-los, as chuvas fortes escorrem e retornam bem mais rapidamente aos oceanos. E, pelo caminho, além da erosão, provocam alagamentos, invadem as cidades e deixam grandes populações desabrigadas.

Em 2024, contrastando com a catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul, o nível dos rios em importantes bacias hidrográficas brasileiras baixou perigosamente. Entretanto, esses extremos climáticos, de enchentes mescladas com secas, podem ser atenuados. É muito relevante que se adote de forma mais generalizada no Brasil as técnicas de manejo ecológico do solo estabelecidas pela pesquisadora Ana Primavesi, umas das pioneiras no estudo da agricultura sustentável.