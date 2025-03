Investir em bioindustrialização é melhor que explorar petróleo e gás

Empregos e segurança alimentar com sistemas agroflorestais biodiversos

A restauração florestal com sistemas agroflorestais biodiversos é reconhecida como uma solução para gerar empregos e segurança alimentar. Estima-se a criação de mil empregos a cada 4.200 hectares restaurados. Assim, restaurar 80 mil hectares desmatados no Amapá poderia gerar cerca de 20 mil empregos. Os custos variam de US$ 4.000 a US$ 7.000 por hectare, totalizando de US$ 320 milhões a US$ 560 milhões para restaurar 80 mil hectares.

Sistemas agroflorestais biodiversos e extrativistas já provaram sua viabilidade financeira e contribuição à segurança alimentar em países tropicais e subtropicais, como Etiópia, Guatemala e Vietnã. No Amapá, destacam-se o manejo de castanha-do-pará, açaí, cupuaçu, mandioca e maracujá, além de espécies com alto potencial comercial, como andiroba, bacaba, buriti, cacau, copaíba, guaraná e tucumã. O manejo sustentável dessas espécies pode suprir populações carentes com carboidratos, gorduras e proteínas, gerando excedentes para a bioindustrialização.

Infraestrutura sustentável no Amapá: biofábricas modernas, energia renovável e outras

O Amapá carece de biofábricas para agregar valor à biodiversidade amazônica, onde mais de 80% de seus municípios não possuem infraestrutura industrial básica para essa finalidade.

Os custos e retornos das biofábricas ainda são pouco conhecidos. Um exemplo no estado do Amazonas que custou US$ 100 mil processa produtos de 300 famílias, com potencial de gerar US$ 200 mil ao ano com a venda de óleos vegetais. Desde 1987, a Camta (Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu) investiu US$ 60 milhões em bioindustrialização, emprega 170 pessoas e compra a produção de 1.800 agricultores no Pará. Sua biofábrica processa sementes de cacau, óleos vegetais, polpas de frutas, sorvete e chocolate.